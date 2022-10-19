السيسي يصل إلى مصنع الرمال السوداء في كفر الشيخ

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

افتتاح مصنع الرمال السوداء

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم، إذ يستخدم تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية.

وتابع أنّ المصنع يستهدف تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة، ما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.