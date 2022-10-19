كيف تتعامل الأسرة مع متعاطي المخدرات؟.. استشاري الطب النفسي ينصح بتجنب العنف

المدمن لا يحتاج وعظ أو التعامل بالعنف، بل يحتاج للدعم النفسي من كل المحيطين به وخاصة الأسرة، حتى لاتتحول المعاملة السيئة لردود فعل عنيفة منه وتثبت السلوك الإدماني.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن الأسرة يجب أن تتعامل مع المدمن دون وعظ أو عنف أو نعته بالألفاظ غير المستحبة التي تثبت السلوك الإدماني، فضلا عن الوصمة الاجتماعية: «لو أنا عندي ابن متفوق في كلية الطب وواحد تاني مدمن ومدخلش كلية أو دخل معهد عالي ومنفعش في التعليم، يبقى الأحرى بيّ كأب إني أساعد المدمن أو من يعاني من تأزم».

لا يجب أن نجبر المدمنين على العلاج

وأضاف استشاري الطب النفسي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «لا يجب أن نجبرهم على العلاج، والقانون يجرم الإجبار على العلاج، لأن المدمن إذا أجبر على العلاج وتم علاجه فإنه ينتكس وتكون انتكاسته أسرع من أي شخص آخر، وبالتالي يجب العمل على إقناعهم، كأن نقول لهم إنهم سيفقدون مكانتهم كطلاب أو الوظيفة، بالإضافة إلى وجود حملات مرورية مكثفة في الطرق للكشف عن المخدرات».

يجب أن نفهم المدمن خطورة الموقف الذي سيقع فيه

وتابع استشاري الطب النفسي، «يجب أن نفهم المدمن خطورة الموقف الذي سيقع فيه، لو بتتعاطى النهاردة، بكرة هيزيد معاك التعاطي ولو مش معاك فلوس ستستدين وهتكتب على نفسك وصولات أمانة وهتبيع ممتلكاتم الخاصة وهتسرق، وهو ما يعرضك للمسائلة القانونية».