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أحمد عامر يشيد بجهود «المتحدة» في التوعية بمخاطر الإدمان

كتب:

محمود بدوي
08:03 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
المتحدة

المتحدة

أشاد الكاتب الصحفي أحمد عامر، بالمبادرة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات والإدمان، وذلك ضمن الأدوار التي تقوم بها الشركة في إطار مسؤوليتها المجتمعية.

التوعية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات

وأضاف «عامر»، خلال حواره على فضائية «DMC»، أن الإدمان وتعاطي المخدرات أمر في غاية الخطورة، ويجب أن تصل الحملات التوعوية إلى كل الشباب بجميع أرجاء الجمهورية.

وتابع أن تعاطي المخدرات يكثر بين الشباب، لافتًا إلى أهمية اختيار الأصحاب لأن المراهق يقضي وقتا أطول مع أصدقائه»، معلقًا: «الصاحب ساحب».

غياب دور المدرسة وتراجع المؤسسات الدينية

ولفت إلى غياب دور المدرسة، علاوة على تراجع المؤسسات الدينية في القيام بأدوارها في التوعية بمخاطر الإدمان، مضيفًا أن الإعلام يقوم بالدور التوعوي، مشيدًا بجهود الشركة المتحدة لحل تلك الأزمة.

وأوضح أنه يجب على الشاب إدراك خطورة السير في طريق الإدمان، الذي يؤدي لنهاية حياته وضياع مستقبله، ويضر أيضا بأسرته ومجتمعه.

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