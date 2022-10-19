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القبض على سيدة بتهمة غسيل أموال قيمتها 8 ملايين جنيه

كتب:

محمد بركات
01:11 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
غسيل أموال ــ أرشيفية

غسيل أموال ــ أرشيفية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الدقهلية) لقيامها بممارسة نشاط إجرامى من خلال تعاقدها مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (2 مليون جنيه) وإمتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها، الأمر الذى مكنها من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولتها غسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية ، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بــ(8 مليون جنيه تقريباً).

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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