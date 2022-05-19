الحبس سنتين لأمين شونة وتاجر بتهمة اختلاس قمح بقيمة 7 ملايين جنيه بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة العاشرة، والمنعقدة في مقر محكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار عماد الدين محمد الإمبابي، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وإيهاب فؤاد شعبان، وسكرتارية رمضان مصطفى حمد، بحبس سنتين لموظف وتاجر، وعزل الموظف من الوظيفة، وحظر التعاقد مع التاجر لمدة 3 سنوات.

عزل المتهم الأول من وظيفته

وقضت المحكمة بالحبس سنتين على كل من «حسن ع.ع» و«رمضان س.أ»، كما تم عزل المتهم الأول من وظيفته، وحظر التعامل مع المتهم الثاني في الجهات الحكومية والقطاع العام في ذات النشاط لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم.

كانت قد وجهت النيابة العامة بالبحيرة إلى المتهم الأول «حسن ع.ع»، أمين شونة، تهمة اختلاس أوراق من دفاتر الشونة وكمية من الأقماح تبلغ 2109 أطنان، نتج عنها أضرار مادية تصل إلى 7 ملايين و480 ألفا و13 جنيها.

اختلاس دفاتر الشونة

ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في اختلاس دفاتر الشونة المذكورة، واختلاس كمية من القمح تبلغ 2109 أطنان من القمح خلال موسم 2016.

وكان قد تشكلت لجنة خماسية لفحص صرف وتصفية الأقماح المحلية في شونة التوفيقية في مركز إيتاي البارود، وأقر رئيس اللجنة وجود مخالفات، تمثلت في وجود عجز 2109 أطنان، ونتج عنها أضرار إجمالية تقدر بنحو 7 ملايين و648 ألفا و13 جنيها.

كما تبين عدم وجود سجل الحركة الخاص بالشونة أو سجل دخول وخروج بوابة الشونة، وأكد ذلك باقي أعضاء اللجنة.