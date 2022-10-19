27 ألف شجرة.. مشروع أخضر مبتكر لتشجير 8 محافظات تزامنا مع قمة المناخ

«شجرها»، مبادرة جديدة تنطلق من القليوبية ضمن المشروعات الخضراء الخاصة بالمحافظة الفائزة في مسابقة المشروعات الذكية تزامنا مع قمة المناخ التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ cop27، وتشمل المبادرة 8 محافظات لنشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة تصل في المرحلة الاولي إلي27 ألف شجرة.

تأتي المبادرة ضمن المشروعات الخضراء وتحقيقا للتنمية المستدامة تزامًان مع المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 وفي إطار الجهود المبذولة للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

نشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة تزامنا مع قمة المناخ

وأوضح عمر الديب المدير التنفيذي للمبادرة وصاحب المشروع الفائز ضمن المشروعات الخضراء الذكية أن مشروع 27 ألف شجرة تقوم فكرته على نشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة والخشبية بالشوارع والأماكن العامة وزراعة البلكونات والأسطح بالخضروات وأشجار الفاكهة باستخدام الأنظمة الذكية.

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من المشروع هي السيدات وطلبة المدارس والجامعات الحكومية مشيرا إلى أن الميزة التنافسية للمشروع تقوم على نشر الزراعة المثمرة داخل المدن واستخدام أنظمة ذكية وتكنولوجيا سهلة الاستخدام من خلال الفئات المستهدفة وتحقيق الأمن الغذائي فضلًا عن مواجهة التغييرات المناخية.

خريطة المحافظات المستهدفة في مشروع 27 ألف شجرة

وأضاف الديب أن المشروع يستهدف 8 محافظات تزامنا مع قمة المناخ هي القاهرة والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر وكفر الشيخ وبني سويف ومطروح وجنوب سيناء، لزراعة 27 ألف شجرة في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن المشروع نجح في زراعة 3 آلاف شجرة مثمرة في محافظات القاهرة الكبري وكفر الشيخ وبني سويف ضمن الحملة الرئاسية 100 مليون شجرة إلى جانب زراعة 10 أسطح بمصر القديمة وسطح وزارة البيئة فضلًا عن نشر الوعي البيئي بين 100 ألف مواطن في المحافظات المستهدفة.

وتطرق إلى الخطة المستقبلية للمشروع والتي تقوم على زراعة مليون شجرة مثمرة وخشبية حتى عام 2030 وزراعة 5000 سطح باستخدام نظم الزراعة الحديثة والمكون الذكي وإنشاء 27 مجمعًا بيئيًا بالمحافظات المصرية لاستثمار الأماكن غير المستغلة وتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.