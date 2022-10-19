طالبة تكرم مدرس الرياضيات في طابور الصباح بـ بني سويف: «يهتم بالإبداع»

فاجأت سارة حمادة يحيى، تلميذة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة قاي المجمعة 3 الحديثة ببني سويف، مدرس الرياضيات بالمدرسة بتكريمه في طابور الصباح، وسط تصفيق من زملائها، أدى إلى دخول المعلم في حالة اندهاش قبل أن يتوجه له زملاؤه بالمدرسة ويقدمون له التهئنة، والشكر للطالبة على المبادرة الجديدة من نوعها التي تعبر عن قدر ومكانة المعلم.

طالبة تكرم معلمها بهدية في الطابور الصباحي

يقول رمضان أحمد رزق، مدرس رياضيات بمدرسة قاي المجمعة 3 بقرية قاي في مركز إهناسيا بمديرية تعليم بني سويف: «أثناء إعدادي ومشاركتي في الطابور الصباحي بالمدرسة، فوجئت بإحدى تلميذاتي، وهي الطالبة سارة حمادة يحيى بالصف السادس الابتدائي تأتي إلى منصة المدرسة وتقدم لي هدية تكريما لي، وسط تصفيق من التلاميذ ما أدخلني في حالة من الدهشة التي استمرت معي لثوان، هي تكرمني وأنا من يجب أكرمها».

معلم مدرسة قاي ببني سويف: فوجئت بتكريمي أثناء الطابور

وأضاف: «فاكر كلماتها لي لكن لم أستوعبها في لحظتها، قالت لي عاوزة أكرمك يا أستاذ رمضان، حضرتك بتعاملنا كويس وبتهتم بالإبداع فينا وبتنمي موهبتنا، كمان مش بنسى إنك دائما ما تسأل عن الغائب مننا وسبب غيابه للاطمئنان علينا».

مدرس الرياضيات: كلمات الطالبة كانت ثقيلة على أذني من سعادتي

وتابع: «الكلمات كانت ثقيلة على أذني، أن يأتي إليك التكريم من أبنائك وأن يأتي تكريم المعلم من تلميذ فهو تقدير عظيم للغاية، يُعلي من قدر المُعلم ويُعيد له مكانته، والحقيقة لا أخفي مشاعري بفرحتي تجاه ما حدث والسعادة الأكبر أنه كان غير مرتب وبشكل مفاجئ».

وواصل: «أحمد ربنا على مسيرتي داخل وزارة التربية والتعليم التي حصلت خلالها على عدة تكريمات حيث حصلت عام 2016 على تكريم من وزير التربية والتعليم بالإضافة إلى تكريمات من الإدارة التعليمية والمدرسة».