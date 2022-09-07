«تعليم بني سويف» تكرم طالبة من ذوي الهمم تفوقت دراسيا وأبدعت في الرسم

كرم محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، الطالبة مريم محمود عفيفي بالصف الأول الإعدادي بمدرسة خاتم المرسلين، وذلك لتفوقها العلمي وموهبتها وتميزها في الأنشطة سواء الرسم أو أعمال الخرز، رغم فقدها يديها.

وأكد وكيل تعليم بني سويف، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الطالبة مريم بعزيمتها الصلبة وإرادتها الحديدية تحدت الإعاقة، واستطاعت أن تجعل لها مكانًا مميزًا بين زملائها، معربا عن سعادته بموهبتها وأنها من النماذج الناجحة والقدوة الحسنة، متمنيا لها التفوق والازدهار.

تعليم بني سويف: الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم

وأشار «عبد التواب»، إلى أن الدولة بجميع مؤسساتها، تولي اهتمامًا بذوي الهمم وتسعى إلى مشاركتهم في المجتمع، مؤكدا أن أصحاب الهمم لديهم القدرات والامكانيات، فإذا ما توفرت لديهم الخدمات والرعاية المتكافئة سيتمكنون من المشاركة بفاعلية جنبا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع فلا توجد إعاقة مع الإرادة والعزيمة والإصرار.

وأضاف أن التكريم يأتي في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم، وحرصا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بالاهتمام بذوي الهمم والعمل على دمجهم ومشاركتهم في المجتمع مشاركة فعالة.

مريم: الإعاقة جعلتني أكثر إصرارا على التفوق الدراسي والإبداع

من جانبها، قالت «مريم» إن الإعاقة جعلتها أكثر إصرارا على إثبات وجودها، كما أنها لم تمنعها من أن تكون مبدعة، مشيرة إلى أنها تحب الرسم وأعمال الخرز، وتنمي موهبتها بشكل مستمر.