تكريم معلم بمدرسة في بالقليوبية بعد إهانة طالب له على «فيس بوك»

كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إسماعيل محمد عبد الكريم، معلم لغة عربية بمدرسة بهتيم التجارية بنين بإدارة شرق شبرا التعليمية، بعد واقعة استهزاء طالب به في أثناء اليوم الدراسي، ونشر صورة تجمعه بالمعلم على موقع «فيس بوك»، رافعًا يده خلفه بإشارة مسيئة.

جرى تكريم المعلم بتعليم القليوبية بحضور المهندس الصادق مدير عام التعليم الفني محمد عسكر مدير التعليم التجاري والفندقي؛ لمجهوداته في إثراء العملية التعليمية.

تفاصيل إهانة طالب لمعلم بإشارة مسيئة

في وقت سابق، أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التعليم بـ القليوبية، فصل طالب، 15 يومًا، نشر صور مسيئة وهو يستهزئ بمعلمه في مدرسة بهتيم التجارية بنين، حيث كان الطالب يقف خلف المدرس بالفصل رافعًا يده بإشارة غير لائقة، رغم تقديمه اعتذارًا للمدرس، وذلك وفقًا لضوابط وزارة التربية والتعليم.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه جرى تشكيل لجنة من التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية؛ للتحقيق في الواقعة، بجانب إرسال مذكرة للإدارة التعليمية بشبرا الخيمة، لزيادة عقوبة الطالب.

إحالة مدير مدرسة بالخانكة للتحقيق

في وقاعة أخرى، أصدر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارا بإحالة مديرة مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة؛ للتحقيق وعزلها من منصبها، وخصم 5 أيام من راتبها وتعيين آخر بدلا منها، بسبب جلوس طلاب أحد الصفوف بالمدرسة على الأرض؛ لعدم وجود مقاعد دراسية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمد الطلاب بالمقاعد اللازمة لهم، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من فرش الفصل الذي شهد واقعة جلوس الطلاب على الأرض.