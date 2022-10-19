«مراكش السينمائي» يختار الفيلم المصري «بطن الحوت» للمشاركة بورش «أطلس»

كشفت إدارة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، عن اختيار 23 مشروع فيلم، للمشاركة في الدورة الخامسة لورش أطلس التي تنعقد على هامش فعاليات الدورة الـ 19 من المهرجان في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى اختيار 16 مشروعا في مرحلة التطوير، بالإضافة إلى 6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من 11 دولة، وتمنح لجان التحكيم جوائز مالية تصل لـ 100 ألف يورو.

ومن المشاريع في مرحلة التطوير بمهرجان مراكش السينمائي، فيلم بعنوان «بطن الحوت» أو«18» للمخرج المصري سامح علاء، والذي يعتبر تجربته الروائية الطويلة الأولى بعد عدد من التجارب الهامة منها الروائي القصير «ستاشر» الذي حصل على السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير في مهرجان كان السينمائي، كما قدم فيلمي بعنوان «خمستاشر» و«ستيك أبلة مارجو».

وتضم قائمة المشاريع قيد التطوير «خلف أشجار النخيل» للمخرجة مريم بن مبارك «المغرب»، «جواز سفر» إخراج راكان ماياسي «فلسطين»، «حتى يأتي العشاق مرة أخرى» لـ جورج بيتر برباري «لبنان»، «حروب بيجون» لـ دانيا بدير «لبنان»، «ديمبا» لـ مامادو ديا «السنغال»، «La mer au loin» لـ سعيد حميش بن لربي «المغرب» و«ليندي» كاتي لينا ندياي «السنغال»، أما الأفلام في مرحلة التصوير أو في مرحلة ما بعد الإنتاج، الفيلم الوثائقي «باي باي طرابلس» إخراج لينا سويلم «فلسطين»، «كابو نيجرو» إخراج عبد الله الطايع «المغرب»، بالإضافة إلى فيلم «إن شاء الله ولد» إخراج أمجد الرشيد «الأردن».

7 أفلام حاصلة على دعم «أطلس» في مراكش السينمائي

كما يعرض في الدورة المقبلة من المهرجان، 7 أفلام حظيت بدعم من قبل ورش الأطلس هي: «المحگور ما كي بكيش» لفيصل بوليفة «المغرب»، و»ملكات» لياسمين بنكيران «المغرب»، و«شظايا السماء» لعدنان بركة «المغرب»، و«عبد لينيو» لهشام عيوش «المغرب»، و«أسماك حمراء» لعبد السلام كلاي «المغرب»، و«أشكال» ليوسف الشابي «تونس» و«تحت الشجرة» لأريج السحيري «تونس».