«Pinocchio» لـ جييرمو ديل تورو يفتتح فعاليات مهرجان مراكش السينمائي

كشفت إدارة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الـ19، التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل، حيث يشارك في المسابقة الرسمية 14 فيلما، منهم 10 هي الأفلام الروائية الطويلة لصناعها، بينما يفتتح فعاليات المهرجان فيلم الرسوم المتحركة «Pinocchio» تأليف وإخراج جييرمو ديل تورو.

بينما يقدم قسم العروض الاحتفالية العرض الأولى لمجموعة من الأفلام لمخرجين عالميين، منها «ولد من الجنة» للمخرج طارق صالح، الذي حصل على جائزة السيناريو بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، ورشحته السويد لتمثيلها في مسابقة أوسكار أفضل فيلم عالمي، بالإضافة إلى فيلم «مارلو» للمخرج نيل جوردان، و«البستاني الرئيسي» للمخرج الأمريكي بول شريدر.

المغرب وسوريا تمثلان المشاركة العربية في مهرجان مراكش

وتضم المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي، فيلم «أزرق القفطان» إخراج مريم التوازني، وهو الفيلم الذي اختارته المغرب لتمثيلها في مسابقة أوسكار فئة أفضل فيلم عالمي في نسختها الـ95، بالإضافة إلى أفلام «أشكال» إخراج يوسف الشابي (تونس)، «أستراخان» إخراج دافيد دوبيسيفيل (فرنسا)، «الروح الحية» إخراج كريستيل ألفيس ميرا (البرتغال)، «سيرة ذاتية» إخراج مقبول مبارك (إندونيسيا)، «أغنية بعيدة» إخراج كالريسا كامبولينا (البرازيل)، «بترول» إخراج ألينا لودكينا (أستراليا)، «حذاء أحمر» إخراج كارلوس كايزر إيشلمان (المكسيك).

بينما تتواجد السينما السورية في المسابقة الرسمية لـ«مراكش» السينمائي، بفيلم «طعم التفاح أحمر» للمخرج إيهاب طربيه، وتتسع القائمة لتمشل: «رايسبوي ينام» إخراج أنتوني شيم (كندا)، «أمينة» إخراج أحمد عبدالله (السويد)، «الثلج والدب» إخراج: سيلسين إرجون (تركيا)، «حكاية من شمرون» إخراج عماد الإبراهيم دهكردي (إيران)، و«برق» إخراج: كارمن جاكيي (سويسرا).

أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لـ «مراكش» السينمائي

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المخرج الإيطالي باولو سورينتينو، وتضم في عضويتها مجموعة من أبرز السينمائيين من مختلف دول العالم، هم: الممثل الأمريكي أوسكار إسحق، المخرجة اللبنانية نادين لبكي، الممثلة البريطانية فانيسا كيربي، المخرجة الدنماركية سوزان بير، الممثل الفرنسي طاهر رحيم، المخرجة المغربية ليلى المراكشي، الممثلة الألمانية ديان كروجر، المخرج الأسترالي جاستن كورزيل.