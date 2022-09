المخرج الإيطالي باولو سورينتينو يترأس لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي

يترأس المخرج الإيطالي باولو سورينتينو، لجنة تحكيم الدورة الـ 19 من مهرجان مراكش السينمائي الدولي، المقام في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل، إذ يعود المهرجان لإقامة فعالياته بعد إلغاء دورتين بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر أن تمنح لجنة التحكيم جوائز للأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية والبالغ عددهم 14 فيلما طويلا.

وسبق باولو سورينتينو في رئاسة لجنة تحكيم مهرجان مراكش السينمائي عدد من الأسماء الكبيرة في صناعة السينما من بينهم المخرج مارتن سكورسيزي الذي ترأس لجنة تحكيم الدورة الـ13 من المهرجان، بالإضافة إلى النجمة تيلدا سوينتون التي ترأست لجنة تحكيم الدورة الـ18 من المهرجان، التي تعتبر الأخيرة قبل توقفه عامين بسبب الوباء.

باولو سورينتينو: مراكش يعيد اكتشاف سينما الغد بوجهة نظر مثيرة

وقال باولو سورينتينو، في بيان صحفي «مهرجان مراكش السينمائي هو بالنسبة لي المكان الذي تحقق فيه حلم مشاهدة العديد من الأفلام مع مارتن سكورسيزي وقضاء أيام في الحديث عن السينما معه ومع زملائه الموهوبين الآخرين»، متابعًا: «أعتقد وأريد أن أصدق أن دور السينما ستمتلئ مرة أخرى، وأنا متأكّد من أن العديد من الأفلام الرائعة ستصدر قريبًا، يشهد هذا المكان اكتشاف سينما الغد من وجهة نظر ثقافية وجغرافية مثيرة للاهتمام»، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

من هو باولو سورينتينو

يعتبر باولو سورينتينو صانع أفلام وكاتب سيناريو، قدم عدد من الأفلام الهامة التي عرضت في مهرجانات وفعاليات سينمائية حول العالم، من بينها مهرجان كان السينمائي بما في ذلك فيلم «Il Divo» الحائز على جائزة لجنة التحكيم ، و«This Must Be the Place» بطولة شون بين وفرانسيس مكدورماند، وفيلم «The Great Beauty» الحائز على جائزة الأوسكار، بالإضافة إلى فيلم «Youth» الذي رشح لجائزة الأوسكار، بطولة مايكل كين وبول دانو.

قدم سورينتينو أول ظهور تلفزيوني له مع «The Young Pope» الذي تمّ ترشيحه لجائزة «جولدن جلوب» و«إيمي»، بينما حصل أحدث فيلم لسورينتينو، «The Hand of God» جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان فينيسا السينمائي العام الماضي قبل أن يحصل على ترشيح لجائزة الأوسكار.