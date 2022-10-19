«الداخلية» تكشف ملابسات التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

كشف ملابسات واقعة التعدى على أحد الأشخاص من ذوى الإحتياجات الخاصة بالدقهلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى السيدات – نجلها ، مقيمان بدائرة المركز) ، حيث قدمت الأولى مقطع فيديو على هاتفها المحمول يتضمن قيام (مالك ومدير الصيدلية محل عمل نجلها ، مقيم بدائرة المركز) بالتنمر والتعدى على نجلها بالضرب دون حدوث إصابة وتهديده بالتعدى عليه ، كما أضافت أن نجلها من ذوى الإحتياجات الخاصة.

النيابة العامة

عقب تقنين الإجراءات تم التقابل مع المشكو فى حقها، وإتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.