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«الداخلية» تكشف ملابسات التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

كتب:

محمد بركات
02:43 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشف ملابسات واقعة التعدى على أحد الأشخاص من ذوى الإحتياجات الخاصة بالدقهلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى السيدات – نجلها ، مقيمان بدائرة المركز) ، حيث قدمت الأولى مقطع فيديو على هاتفها المحمول يتضمن قيام (مالك ومدير الصيدلية محل عمل نجلها ، مقيم بدائرة المركز) بالتنمر والتعدى على نجلها بالضرب دون حدوث إصابة وتهديده بالتعدى عليه ، كما أضافت أن نجلها من ذوى الإحتياجات الخاصة.

النيابة العامة

عقب تقنين الإجراءات تم التقابل مع المشكو فى حقها، وإتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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