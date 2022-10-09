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النيابة العامة تأمر بحجز المتهم بالاعتداء على زوجته بالإسماعيلية

كتب:

شيماء مختار
09:55 م | الأحد 09 أكتوبر 2022
النائب العام

النائب العام

أمرت النيابة العامة، اليوم، بحجز زوج متهم باحتجاز زوجته بمسكن شقيقه، وتعديه عليها بالضرب، محدثًا إصابات بها.

وكانت إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام قد رصدت أخبارًا حول الواقعة التي تزامنت مع تَقدُّم المجني عليها بشكواها مرفقًا به تقرير طبي بإصاباتها.

أقوال المجني عليها

باشرت النيابة العامة التحقيقات، وسألت المجني عليها، فشهدت بتطور الخلافات الزوجية بينها وبين المتهم إلى تعديه عليها، وإحداث إصاباتها، فحاولت الفرار، فمنعها واحتجزها لخمسة عشر يومًا بمسكن شقيقه حيث تعديّا عليها.

استجواب المتهم

وباستجواب المتهم أنكر وادَّعى اصطدام المجني عليها بأثاث مسكنها، فأمرت النيابة العامة بحجز المتهم، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لتحديد إصاباتها وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة مع بيان دور شقيق المتهم في الواقعة.

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