سيدة وابنتها تلتحقان سويا بـ«تجارة بني سويف».. الأم خريجة فصول محو أمية

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إيمان ربيع رضوان، وابنتها أمل مصطفي، الطالبتين بكلية التجارة، لدعمهما وتشجيعهما بعد وصول الأم إلى المرحلة الجامعية من فصول محو الأمية، والالتحاق بالفرقة الأولى، مع ابنتها الطالبة بالفرقة الثانية بالكلية.

دعم الأم والابنة بخفض المصروفات الدراسية

وقرر رئيس الجامعة دعم السيدة في المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجاري، نظراً لقصة كفاحها والإصرار على استكمال التعليم الجامعي، مؤكدا أن إيمان وابنتها أمل نموذج مشرف للمرأة المصرية، مقدماً الشكر لهما، وتحديدا الأم، والتي حرصت على استكمال تعليمها بإرادة وعزيمة حتى الوصول إلى المرحلة الجامعية من فصول محو الأمية وتحدي كل الصعاب، لتثبت للجميع أن المرأة قادرة على فعل المستحيل وحصد النجاح.

توفير احتياجات السيدة وابنتها أثناء الدراسة

ووجه رئيس جامعة بنى سويف، بتوفير كل ما تحتاجه الأم وابنتها أثناء دراستهما بكلية التجارة، مؤكداً أن الجامعة تعمل دائماً على تشجيع الموهوبين والمتميزين لما يتمتع به طلاب الجامعة من إبداع وتميز في المجالات المختلفة، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة، وأن الجامعة فخورة بقصة نجاح السيدة إيمان لأنها نموذج مشرف وملهم، فى قوة العزيمة وتحدي الصعاب، حيث نعمل على إبراز النماذج المشرفة من الطلاب والتي تعد قدوة للجميع، حيث قد قررت الإلتحاق بفصول محو الأمية واستكمال تعليمها حتى وصلت للجامعة والتحاقها بكلية التجارة.

وأعربت السيدة وابنتها الطالبتين بكلية التجارة عن امتنانهما وتقديرهما لاستقبال الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، لهما بمكتبه ودعمه وتوفير جميع الاحتياجات لهما خلال دراستهما بالكلية.