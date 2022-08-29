ياسمين محمود أول خريجة من طلاب الدمج في جامعة بني سويف.. إرادة وتحدي

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، ياسمين محمود عبدالرحيم خريجة قسم الفلسفة بكلية الآداب للعام الدراسي 2022/2021، والتي تعد أول طالبة دمج تتخرج في جامعة بنى سويف.

رئيس جامعة بني سويف يهنئ «ياسمين» وأسرتها

وقدم الدكتور منصور حسن خلال اللقاء التهنئة لياسمين محمود ولأسرتها على نجاحها وتفوقها وتخرجها في كلية الآداب بالجامعة، مثنيا على مجهودها وتفوقها للوصول لهذه المكانة رغم ظروفها، وأنها نموذج مشرف يُحتذى به في العزيمة والإصرار، مؤكداً أن الإعاقة لم تكن سبباً لمنع أي شخص من مواصلة حياته وتحقيق أحلامه.

كما أشاد «حسن» بالقدرات المميزة التي يمتلكها أبناء الجامعة من ذوي الهمم، ما يعد تتويجاً للجهود التى تبذلها الجامعة من أجلهم.

رئيس الجامعة: السيسي يولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم، منذ توليه الحكم وأنهم يعيشون عصرهم الذهبي في عهده، والذي أمر برعايتهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع، ويوجه دائماً بتلبية كل احتياجاتهم والاستماع إليهم ومشاركتهم في الاحتفالات إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة.

أسرة ياسمين تشكر رئيس جامعة بني سويف

وعبرت أسرة ياسمين محمود عن شكرها للدكتور منصور رئيس الجامعة، لحرصه على استقبال «ياسمين» وتقديم التهنئة لها كأول طالبة دمج تتخرج من جامعة بني سويف.