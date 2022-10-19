خبراء: المشروعات القومية تسهم في زيادة الاستثمارات وتقوية الاقتصاد

اتجهت الدولة خلال الفترة الأخيرة، إلى توسيع دائرة الاستثمار في المشروعات القومية، التي تعمل على زيادة قوة الاقتصاد، وتوفير العديد من المواد التصنيعية، وزيادة الإنتاج المحلي في الكثير من السلع.

يقول الدكتور عبد الرحمن خليل الخبير الاقتصادي، إن الدولة تتعامل مع المشروعات القومية بشكل خاص وأهمية كبيرة، خاصة في ظل الأزمات الحالية التي تحدث في العالم من حولنا، والتي أثرت على جميع الدول.

شراكة القطاع الخاص ساهمت في زيادة التمويلات

يضيف خليل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اتجاه الدولة لإتاحة الشراكة للقطاعات الخاصة، ساهم بشكل كبير في زيادة التمويلات للمشروعات، لا سيما أن الدولة تعمل على بناء بنية تحتية قوية، وقادرة على مواكبة التغيرات.

ويشير إلى أن جميع المشروعات القومية والبنية التحتية التي تعمل عليها الدولة يتم تقديمها للمستثمرين والتي تساهم في زيادة الاستثمارات، ولضخ أموال كبيرة للدولة وزيادة قوة الاقتصاد وإنشاء مشروعات أكبر.

الاستثمارات تحتاج إلى بنية تحتيه قوية

يوضح الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي، أن هدف الدولة زيادة الاستثمارات، لأن زيادتها يعني توفير فرص عمل، وزيادة الدخل للمواطنين، وزيادة الإنتاج، وتقليل الواردات، وخفض الأسعار، والتصدير وكسب النقد الأجنبي.

ويؤكد إبراهيم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاستثمارات لم تأت إلا من خلال وجود بنية تحتيه قوية، قادرة على خدمة هذه الاستثمارات بدون المشروعات القومية، حيث أن مشروعات الطرق والمواصلات ساهمت في فض اختناقات مرورية، كانت ستعوق المستثمرين من خلال نقل العمال والمواد الخام والمنتجات والسلع، لذلك ساهمت في زيادة الاستثمارات.

ويواصل التأكيد على أن تطوير المطارات والموانئ ساهم بشكل كبير في ذلك، لتسهيل عبور واستيراد المواد الخام وتصدير المنتجات والسلع، وكذلك الجمارك ومنظومة الطاقة والكهرباء، التي ساهمت في توفير الكثير من الطاقة للمصانع والمواطنين.