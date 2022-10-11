تفاصيل اجتماع عمداء جامعة كفر الشيخ.. قوافل شاملة وزيارة المشروعات القومية

عقد مجلس عُمداء جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعُمداء الكليات، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة، أعمال المجلس بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يُسدد خطاه لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم ومستقبل مشرق للأجيال المقبلة.

متابعة العملية التعليمية

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، علي متابعة انتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة، وتنفيذ برامج توعية الطلاب حول فيروس كورونا، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لكافة الكليات والمستشفيات وأماكن ممارسة الأنشطة الطلابية ووحدات الجامعة المختلفة.

كما وجّه رئيس الجامعة، بمتابعة تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية «الثقافية، والفنية، والرياضية»، باعتبارها أهم أُسس المنظومة التعليمية والتي تستهدف صقل شخصية الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تُمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسؤولية.

زيارات ميدانية للمشروعات القومية

وشدّد رئيس جامعة كفر الشيخ، على تكثيف الزيارات الطلابية الميدانية للمشروعات القومية الكبرى، والتأكيد على برامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي في كافة التحديات التي تواجه الوطن، ووضع خطة لبرامج تنمية الوعي الطلابي والأنشطة الطلابية خلال العام لاستثمار مواهب الطلاب وصقل مهاراتهم والتوعية بالتحديات التي تواجه الدولة في ظل بناء الجمهورية الجديدة لبناء إنسان سوي نفسياً وأخلاقياً.

وكلف رئيس الجامعة، خلال اجتماع مجلس عمداء الجامعة، استمرار إطلاق القوافل الشاملة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً في اطار المسئولية المجتمعية للجامعة، وتكثيف جهود الجامعة في مجال محو الأمية.