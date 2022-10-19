أنواع الرمال السوداء بمصر.. أجودها في كفر الشيخ ودمياط

تنتشر الرمال السوداء في مصر بشكل كبير، بطول السواحل الشمالية على البحر المتوسط من مدينة رفح شمال شرق مصر، وحتى مدينة رشيد في الجانب الغربي، ومدن الدلتا، ما أهّل مصر للدخول في اقتصاد جديد يدر عائدًا دولاريًا جيدًا نظرًا لأنها تدخل في صناعات دقيقة.

ومع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم لعدد من المصانع في كفر الشيخ لتعظيم الاستفادة من هذه الرمال، يود البعض معرفة، ما هي الرمال السوداء؟ وكيفية التعرف عليها.

أنواع الرمال السوداء

بحسب الصفحة الرسمية لهيئة المواد النووية، فإن الرمال السوداء في مصر تنقسم إلى نوعين بحسب لون كل نوع منها، الأولى تتميز بلونها الأسود الداكن، والأخرى تتميز بلونها الرمادي.

وتشير المعلومات إلى أن اللون الداكن في الرمال السوداء يعتبر الأفضل لاحتفاظه بالعديد من المعادن الثقيلة، والتي تصل نسبتها في الرمال من 70% إلى 90% ويتركز معظمها في منطقة مدن دلتا النيل في محافظتي كفر الشيخ ودمياط.

وتنتشر الرمال الرمادية على السواحل الشمالية، وتحتوي على نسبة أقل من المعادن الثقيلة تصل في أقصى تقدير إلى 40% من حجم الرمال، إلا أن النوعين يسهل فصلهما ميكانكيًا وتمييزهما عن بعضهما البعض.

أماكن وجود الرمال السوداء في مصر

وبحسب بيان لهيئة المواد النووية فإن الرمال السوداء تنتشر في 4 أماكن في شمال سيناء، وهي: مدينتي رفح والعريش بمساحة 200 مليون متر مكعب تقريبًا، وموقعين في دمياط بواقع 300 مليون متر مكعب 4 أماكن بسواحل رشيد تصل إلى 600 مليون متر مكعب وموقع في بلطيم يصل إلى 200 مليون متر مكعب من الرمال السوداء.

وتحتوي الرمال على عناصر نادرة تدخل في العديد من الصناعات كصناعة الزجاج والأفران الحرارية، وألواح السيلكون والتيتانيوم الأسفنجي وألواح التيتانيوم والطوب الحراري.