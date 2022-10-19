كل ما تريد معرفته عن الرمال السوداء وأماكنها في مصر.. 11 موقعا

على مدار سنوات طويلة، تتعرض الرمال السوداء في مصر للنهب إلى أن وصل الحال لتخصص عصابات في سرقتها وبيعها خارج مصر، لتقرر الدولة التصدي بكل حسم لهذه العمليات والإعلان عن الاستفادة بها باعتبارها أحد كنوز مصر المنتشرة على سواحلها، ليؤسس الرئيس عبد الفتاح السيسي، شركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية.

ما الرمال السوداء وأهميتها؟

الرمال السوداء هي الرمال التي تنتشر على الشواطئ والسواحل ذات اللون الأسود الداكن بعد تكونها، نتيجة الترسبات والتآكلات الصخرية التي تجرفها الأمواج ومصبات الأنهار على الشواطئ.

تتكون هذه الرمال من العديد من العناصر التي تجاوزت 40 عنصرًا، يدخل كل منها في عدد من الصناعات المهمة، أهمها عنصر «الإلمنيت»،الذي يستخدم فى إنتاج التيتانيوم الإسفنجي وفلز التيتانيوم وسبائكه إضافة إلى معدن «الزيركون»، الذي يُستخدم في صناعة السيراميك، والأدوات الصحية والزجاج.

ويتميز معدن «الزيركون» المستخرج من الرمال السوداء، بتعدد استخداماته لدخوله في صناعة قلوب المفاعلات النووية والصناعات الحرارية، كصناعة الطوب وتبطين الأفران ذات درجات الحرارة العالية.

أماكن انتشار الرمال السوداء في مصر

وبحسب الصفحة الرسمية لهيئة المواد النووية المصرية، يوجد 11 موقعًا في مصر، يحتوي على الرمال السوداء يمكن استخراجها والاستفادة منها.

وقالت الهيئة عبر صفحتها، إنّ هذه الاماكن تنتشر علي السواحل الشمالية بدءًا من مدينة رفح شمال شرقي مصر وحتى مدينة رشيد على السواحل الغربية وقلب الدلتا.

وأشارت إلى أنّ الأماكن موزعة بواقع 4 أماكن في شمال سيناء بمساحة 200 مليون متر مكعب تقريباً، وموقعين في دمياط بواقع 300 مليون متر مكعب، 4 أماكن بسواحل رشيد تصل إلى 600 مليون متر مكعب، وموقع في بلطيم يصل إلى 200 مليون متر مكعب من الرمال السوداء.