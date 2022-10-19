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خبير: مشروع الرمال السوداء يُحول مصر من مستورد إلى مُصدر للمعادن

كتب:

مارينا رؤوف
02:34 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
الرمال السوداء

الرمال السوداء

تمتلك سـواحل مصـر الشمالية كميات كبيرة من الرمال السوداء والتي تشمل 8 أنواع من المعادن الثقيلة في المناطق الممتدة بين رشيد ورفح، ويصـل الاحتياطي الجيولوجي مـن تلك الرمال إلى نحو 1.3 مليار متر مكعب، بمتوسـط تركيـز للمعادن الثقيلة يقدر بنحو 3%.

تحويـل مـصـر مـن مستورد للمعادن إلى مصدر لها

وتتجه الدولة حاليا إلى الاستفادة من تلك الثروة واستخراج تلك المعادن، بما يمثـل خطـوة مهمة لتحويـل مـصـر مـن مستورد للمعادن إلى مصدر لها، ويفتح بابًا واسـعـا أمـام تدشين حملـة مـن الصناعات الجديدة، ويوفر العديد من فرص العمـل الجديدة للشباب لدفع جهود التنمية الاقتصادية.

وللاستفادة من ذلك اتخذت هيئـــة المـــواد النوويـة حزمـة مـن الإجراءات والخطـوات التنفيذيـة المتتابعـــة منـــذ منتصـــف تســـعينيات القـــرنَّ المنصـــرم، حيث تم إنشـاء وتشـغيل وحدة نصف صناعية بالمنطقة السـاحلية بمدينـة رشـيد، لفصـل وتركيـز معـادن الرمال السـوداء المصرية من رواسـب المنطقة.

تدخل في صناعة الهياكل المعدنية

وقال الدكتور عبد العال عطية نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، إن الرمال السوداء تختص بها هيئة الطاقة النووية، حيث تضم الرمال السوداء مواد مهمة صناعيا واستراتيجيا، وتدخل في صناعة الهياكل المعدنية.

وأضاف عطية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنها تضم عددا من المواد التي تدخل في صناعة الوقود النووي، كما أنه عنصر مهم في الاقتصاد وتوطين تكنولوجيا فصل المعادن في مصر، وكذلك نشاط إنتاج السبائك المعدنية.

وأشار نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، إلى أن الدولة راعت بشكل كبير البعد البيئي في إنشاء المشروع، كما أنه يوفر العديد من فرص العمل وامتداد للعمار في مناطق جديدة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.