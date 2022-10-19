«أنت أقوى».. يوم تثقيفي لمرضى الأورام في بنها النموذجي للتأمين الصحي

نظم مستشفى بنها للتأمين الصحي، يوما علميًا تثقيفيا لمرضى الأورام وأمراض الدم تحت شعار «انت أقوى»، بحضور نخبة من الاستشاريين وأساتذة الجامعة في تخصصات الأورام والتغذية العلاجية الذين قدموا شرحا ومساعدة لمحاربي السرطان، بالتزامن مع شهر أكتوبر الشهر الوردي لسرطان الثدي حيث كان التفاعل أكثر من رائع وحمل الكثير من المعاني الإنسانية قبل العلمية.

خلال الفعاليات كرم الدكتور أسامة فودة، مدير عام فرع القليوبية والدكتور محمد كساب مدير عام مستشفى بنها للتأمين الصحي، بعض من محاربي السرطان الذي تم شفاؤهم بالفعل، ومجموعة من الأطباء والتمريض والعمال في قسم ولجنة الأورام.

تكريم مرضى ومحاربى السرطان بمستشفى التأمين ببنها

وتضمنت قائمة المكرمين الدكتور محمد حجاج مدير عيادات مستشفى بنها الشاملة، والدكتور زياد الباجوري استشاري علاج الآلم والتخدير، والدكتور علاء فايد أستاذ علاج الأورام جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد محمود استشاري أمراض الدم، والدكتورة هبة أنيس استشاري التغذية العلاجية والدكتور ياسر عبدالفتاح استشاري الصيدلة الإكلنيكية، والشيخ محمد أحمد عبدالصادق من علماء الأوقاف والقس يوحنا وهيب راعي كنيسة ماريو حنا الحبيب.

الاهتمام بصحة المواطن ومرضى السرطان

يأتي هذا في إطار تجاه الهيئة العامة للتأمين الصحي برئاسة الدكتور محمد ضاحي للاهتمام بصحة المواطن وخاصة مرضى الأورام، وجاءت المبادرة بتنسيق من الصيدلانية بسمة بشير مدير الصيدلة الإكلينيكية للأورام بمستشفى بنها للتأمين الصحي وبتعاون كل من مستشفى وعيادة بنها للتأمين الصحي.