«بابا جالي في المنام قالي وحشتني».. قصة وفاة طالب بالغربية بعد أول يوم دراسة

خرج من منزله مهندم الثياب، مستقلا أحد القطارات متوجها إلى الكلية الخاصة به، وبدلا من أن يجلس على المدرجات داخل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، استلقى علي سرير داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات، بعد أن اختل توازنه وسقط على رصيف القطار، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بعد معاناة استمرت لمدة يومين.

بابا جالي في المنام وقالي وحشتني

قالت فايزه معوض، والدة الطالب المتوفى أحمد علي سميه، المقيد بالفرقة الثانية في كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية، إنها فوجئت باتصال هاتفي يوم السبت الماضي من إحدى السيدات، أخبرتها خلاله بإصابة نجلها، في أثناء محاولته الجري للحاق بالقطار، في أثناء عودته من الكلية.

وروت والدته في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن نجلها أحمد هو الوحيد وله اثنين أخوات من الإناث، ووالده توفي منذ 5 سنوات، وكان يعمل في شركة الكهرباء بدمنهور، موضحة: «الفترة الأخيرة كان بيحلم بوالده كتير، وكان بيقولي ياماما بابا جالي في المنام وبيقولي أنت وحشتني يا أحمد».

وأشارت إلى أنه «في الثلاث أيام الأخيرة له قبل الحادث، بحث كثيرا عن الصور القديمه التي تجمعه بوالده، وكان دائم النظر فيها».

أول يوم داخل كلية الحقوق

وأضاف حلمي سميه، شقيق والده، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اليوم الذي سقط فيه كان أول يوم له داخل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، بعد أن انتهي من إجراءات النقل من الكلية ذاتها بجامعة طنطا، نظراً لقرب المسافة، مشيرا إلى أن آخر لقاء بينهما كان منذ شهر في حفل زفاف ابن عمه، وكان يقف بسيارته ويوصل المدعوين بعد انتهاء الفرح.

وأكد «حلمي» أن ابن شقيقه المتوفى كان هادئ الطباع، محبا للخير، ويتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط الأهالي وعائلته، وكانت له مواقف إنسانية كثيرة، وبالرغم من وجوده بمدينة دمنهور، إلا أنه كان دائم الود ويأتي إلى قريته بلتاج لزيارتنا.

تشييع الجثمان وصلاة الجنازة

وفي يوم الاثنين الماضي، شيع أهالي قرية بلتاج التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، جثمان الشاب أحمد علي، في مشهد جنائزي مهيب، بعد أن حجز داخل العناية المركزة، إلي أن فارق الحياة متأثرا بإصابته.