مصرع طالب جامعي صدمته سيارة في المنوفية.. «كان رايح الكلية»

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية شما المتابعة لمركز أشمون بالمنوفية، بعد مصرع طالب في كلية الصيدلة بجامعة السادات يدعى محمد سعيد بلال، إثر تعرضه لحادث أثناء توجهه إلى الكلية.

تفاصيل مصرع طالب في كلية الصيدلة

وقال كرم السيسي، أحد أهالي قرية شما بالمنوفية، إن الشاب كان طالبا في الفرقة الأولى بكلية الصيدلة بجامعة السادات، ولقي مصرعه في حادث بعدما صدمته سيارة أثناء توجهه للكلية في أول أسبوع له بالدراسة، مؤكداً أنه كان من خير شباب القرية وكان من المتفوقين في الدراسة ومثالا يحتذي به في حسن الخلق وطيبة القلب.

وأضاف «السيسي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم الاستعداد لتشييع جثمان الشاب إلى مثواه الأخير، مؤكداً أن الفقيد كان من المتفوقين في دراسته على مدار سنوات الدراسة المختلفه، وخبر وفاته نزل على الجميع كالصاعقة.

حزن أهالي شما بعد وفاة طالب الصيدلة

ونعى العشرات من أهالي قرية شما بأشمون، وطلاب كلية الصيدلة بجامعة السادات الفقيد عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله الصبر.

كان اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز السادات، يفيد بمصرع طالب يدعى محمد سعيد بلال في حادث سير، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.