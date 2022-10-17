تشييع جثمان طالب لقي مصرعه أسفل عجلات قطار بالإسكندرية.. «كان رايح الكلية»

شيع أهالي قرية بلتاج التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، منذ قليل، جثمان شاب يدعى أحمد علي، بعدما لقي مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء توجهه إلى الكلية بمحافظة الإسكندرية.

الطالب كان متوجها للكلية

وقال محمد فتح الله، أحد أهالي قرية الشاب المتوفى، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أحمد علي، طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وانتقل هو وأسرته للعيش في مدينة دمنهور منذ فترة، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بعد أن اختل توازنه، وتم دفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية بلتاج التابعة لمركز ومدينة قطور، عقب وصول جثمانه، والانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

إخطار بمصرع طالب

وكان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا يفيد بمصرع طالب جامعي في العقد الثالث من العمر، أسفل عجلات القطار، أثناء محاولته النزول حيث اختل توازنه، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بالإسكندرية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وإعداد تقرير طبي بشأنها لاستخراج تصريح الدفن، وتسليم الجثمان إلى ذويه.