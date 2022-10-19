وزيرة الداخلية البريطانية: لم ننفذ تعهداتنا.. وارتكبت خطأ جعلني أستقيل

ذكرت وزيرة الداخلية البريطانية المستقيلة، سويلا برافرمان، أنها بعثت رسالة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي، ما يمثل مخالفة فنية للقواعد، التي كانت ضمن أسباب تقديمها لاستقالتها.

عدم تنفيذ الوعود السابقة للناخبين

أضافت وزيرة داخلية بريطانيا، في خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز» عربية، أنها ارتكبت خطأ، وتتحمل مسئوليته لذا تقدمت باستقالتها قبل دقائق معدودة، متابعة: «لم ننفذ التعهدات الرئيسية التي قدمناها لناخبينا».

انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي

وأطلقت من قبل وزيرة الداخلية المستقيلة، حملة موسعة لمغادرة الاتحاد الأوروبي عام 2016 وكانت الأغلبية أيدت الانفصال عن الاتحاد وهو ما حدث بالفعل في 2019 فيما يُعرف بالبريكست.