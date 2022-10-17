الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم، على تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو، وبهذا ترتفع المساعدات الأوروبية لكييف إلى 3.1 مليار يورو بحسب نبأ عاجل نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

قصف جسر القرم

وجاءت المساعدات بعد ساعات من قصف روسي لمحطات كهرباء في العاصمة الأوكرانية، وسقوط قتلى مدنين، وذلك عقب أسبوع واحد من قصف كييف لجسر القرم الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم ويُستخدم في نقل المعدات العسكرية.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي عقب إعلان أقاليم أوكرانية رغبتها في الانضمام إلى روسيا، ما دفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض عقوبات على موسكو.