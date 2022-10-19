رئيسة وزراء بريطانيا: سأتخذ قرارات صعبة لإصلاح اقتصاد إنجلترا

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، استعدادها لاتخاذ قرارات صعبة لإصلاح الوضع الاقتصادي، قائلة: «سأتخذ خطوات لحل المشكلات وإصلاح الاقتصاد البريطاني»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأوضحت تراس، خلال جلسة المساءلة الأسبوعية للحكومة البريطانية، أنّ الحكومة ستحسّن البنية التحتية لدفع المزيد من الاستثمارات، متابعة: «كنت واضحة حين اعتذرت عن الأخطاء بشأن الخطة الاقتصادية».

تراس: وضعنا سقفا لأسعار فواتير الطاقة

وتابعت ليز تراس: «نجحت في وضع سقف لأسعار فواتير الطاقة بعد شهرين من تولي المسؤولية، وتصرّفت بما فيه مصلحة بريطانيا»، مؤكدة أنّها ستعمل على ضمان التوافق المحلي قبل اتخاذ أي قرار، وأعتذر مجددا عن الأخطاء الاقتصادية التي ارتكبتها ولن أعتذر عن أخطاء الآخرين.

إجراءات بريطانية لمواجهة الظرف الاقتصادي العصيب

وقالت رئيس الوزراء البريطانية: «وضعنا ضمانات للحد من ارتفاع أسعار الطاقة ودعم الفئات الأكثر هشاشة، وسنعمل على ضمان التوافق المحلي قبل اتخاذ أي قرار»، مضيفة: «اتخذنا إجراءات لمواجهة الظرف الاقتصادي العصيب، ووضعنا ضمانات للحد من ارتفاع أسعار الطاقة ودعم الفئات الأكثر هشاشة».

ولفتت تراس، إلى أهمية استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا ولا تراجع عن ذلك، مشيرا إلى أنّ الأزمة في أوكرانيا تؤكد ضرورة التعاون مع شركائنا وحماية الديمقراطية.