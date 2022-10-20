أرخص رحلات سيوة.. اعرف الفنادق وخريطة المزارات السياحية

تتمتع سيوة بالعديد من المزارات السياحية، التي يقبل عليها الزوار من كل مكان، ومع كثرة الإقبال ننشر أرخص رحلات تستطيع من خلال التوجه إلى الواحة والاستمتاع برحلتك بأسعار رخيصة، وزيارة أشهر الأماكن المعروفة بها، وقضاء أجمل الأوقات في واحة الغروب بلد السحر والجمال التي تجذب السياح لزيارتها في أجمل المدن السياحية في مصر خلال موسم الشتاء.

وتتوفر أرخص مواصلات من القاهرة إلي سيوة من خلال عدة بدائل طبقا لعيسى جمعة من العاملين بالسياحة في الواحة خلال حديثه لـ«الوطن»، شارحاً منها الميكروباص من موقف الجيزة في مشعل بالهرم، أو من القاهرة حتى مطروح ومنها إلي سيوة بتكلفة 250 جنيهًا الفرد، ومن خلال أتوبيسات شركة غرب ووسط الدلتا من عدة مواقف بالقاهرة ألماظة والترجمان وعبد المنعم رياض إلى سيوة من خلال عدة مواعيد صباحًا ومساء بسعر 285 جنيها الفرد، بالإضافة إلى وجود شركات سياحية تنقل والسعر حسب الاتفاق.

أرخص فنادق سيوة

وخلال رحلات سيوة تتوافر أرخص الفنادق التي تتيح للجميع الإقامة بها بأقل أسعار منها فندق يوسف وفندق كليوباترا وفندق كيلاني، بالإضافة إلى كامبات مجهزة بخيام وأكواخ مصنوعة بجريدة النخيل على الطراز البيئي السيوي القديم، في منطقة جبل الدكرور ومدخل سيوة بأسعار مناسبة تبدأ من 100 حتى 250 جنيها في الليلة وهو ما أكده وصفي عليوة صاحب كامب سياحي بسيوة لـ«الوطن».

مزارات سيوة السياحية

تتنوع مزارات سيوة طبقا لمحمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة لـ«الوطن» منها جزيرة فطناس وعين كليوباترا ومتحف البيت السيوي وقلعة شالي وجبل الموتي وبئر واحد والبحيرة الباردة والعين الساخنة والعيون الكبريتية وأحواض الملح والرمال الساخنة التي تستخدم في السياحة العلاجية، ومعبد آمون وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر ورحلات السفاري في الصحراء ومتابعة غروب الشمس من بحر الرمال الأعظم وتناول الشاي الزردة السيوي والآكلات السيوية كالملوخية السيوي وأبومردم وتمور سيوة بالبيض في الإفطار والجبن بزيت الزيتون وغيرها من الأكلات التى تعتمد علي الخضروات الأورجانيك الطبيعية المزروعة في الواحة بدون أي كيماويات وجميعها صحية وتجذب السياح الأجانب والمصريين لزيارة سيوة وأسعارها رخيصة.