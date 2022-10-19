«س و ج» عن قرارات وآليات عمل لجنة «العفو»

منذ توسيع تشكيلها وإعادة تفعيلها أبريل الماضي، تلعب لجنة العفو الرئاسي دورا بارزا في فحص وإعداد قوائم العفو الرئاسي، والتواصل مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان الدمج المجتمعي للمفرج عنهم، وأمام هذا الدور، تلقى اللجنة إشادات واسعة من سياسيين ونواب وحقوقيين.

ما الحالات الممنوعة من العفو الرئاسى؟

قضايا القتل العمد والمخدرات.

المحكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن.

الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل.

قضايا المفرقعات والرشوة والتزوير.

جرائم الأسلحة والذخائر.

جنايات الكسب غير المشروع.

الجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة.

الجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل.

الجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.

المنتمون لجماعات إرهابية.

ما الشروط الواجب توافرها للحصول على عفو رئاسى؟

أن يكون المحكوم عليه حسن السلوك.

تبين الثقة فى تقويم نفسه.

ألا يكون فى المعفو عنه خطر على الأمن العام.

أن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

أن يكون المتهم حاصلاً على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.

«إزاى أقدم طلب عفو؟».. الطرق والبيانات المطلوبة

4 طرق لتقديم طلبات بالعفو:

إرسال استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطنى للشباب

إرسال طلب بالبريد إلى لجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب أو الشيوخ

التواصل مع أعضاء لجنة العفو الرئاسى الخماسية

إرسال طلب للجنة شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان

5 بيانات شخصية يجب تقديمها:

اسم الشخص المطلوب فحص موقفه

الرقم القومى الخاص بالحالة

المحافظة التابع لها الحالة

بيانات من أجرى عملية التسجيل

إرفاق رقم القضية

ما الجرائم التى تندرج تحت قائمة العفو الرئاسى؟

القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف لمن قضى نصف المدة.

كيف تستقبل اللجنة طلبات العفو؟

تستقبل طلبات العفو الرئاسى إلكترونياً.

من خلال منصة إلكترونية عبر موقع المؤتمر الوطنى للشباب تم إطلاقها 3 مايو الماضى.

الطلب يشمل كتابة بيانات، منها الاسم الرباعى للشخص المطلوب فحص موقفه.

الرقم القومى للشخص المطلوب فحص موقفه، ورقم القضية، والمحافظة التابع لها الشخص.

من هم أعضاء اللجنة بعد إعادة تشكيلها؟

محمد عبدالعزيز

طارق الخولى

كمال أبوعيطة

طارق العوضى

كريم السقا

ما أشكال الدمج المجتمعى للمفرج عنهم؟

الدعم والتأهيل النفسى.

إعادتهم لوظائفهم وتذليل العقبات لذلك.

توفير فرص عمل مناسبة لغير العاملين منهم.

مراعاة التخصص ومجال العمل سابقاً فى اختيار وظائف للمفرج عنهم.

إعادة الطلاب منهم لاستكمال الدراسة.

التنسيق مع جهات الدولة المعنية فى حل إجراءات منعهم من السفر والتحفظ على الأموال.

ما اعتبارات اختبار المستحقين للعفو؟

اعتبارات صحية أو إنسانية أو للمصلحة العامة.

أن يكون هناك تجاوز فى معاقبة البعض فيصدر قرار بالعفو عنهم.