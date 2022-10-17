ناجي الشهابي: لجنة العفو الرئاسي تعمل بشكل مكثف لإدخال السرور على الأسر المصرية

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن أعضاء لجنة العفو الرئاسي يتميزون بالنشاط والحماس الدائم على مدار الساعة، من خلال رصدهم وتلقيهم للشكاوى وتواصلهم مع الأجهزة المعنية من أجل إدخال الفرحة على أهالي المفرج عنهم، الذين وصلوا إلى 1000 مسجون منذ أن وسع الرئيس السيسي عمل اللجنة، التي توفر فرص عمل للمفرج عنهم وتحل مشكلاتهم.

الدولة تفتح صفحة جديدة مع المفرج عنهم

وأوضح «الشهابي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المُذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة المصرية مصرة على فتح صفحة جديدة مع الشباب المفرج عنهم، وإدخال السرور على أسرهم ووضعهم على بداية الطريق الصحيح من خلال حل المشكلات للذين فقدوا وظائفهم أو أماكنهم بالدراسة، لافتا إلى أن وتيرة الإفراج أصبحت سريعة بشكل غير مسبوق؛ بما يؤكد تضاعف الجهود وتكاتف الجميع من أجل المواطن المصري.

الحوار الوطني غير مسبوق

وأشار ناجي الشهابي إلى أن لجنة العفو الرئاسي تعمل بشكل موسع مع توجيهات رئاسية بالتزامن من انطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي لتنسيق التواصل والتعاون بين القوى المدنية والدولة والأحزاب، لافتا إلى أن الحوار الوطني غير مسبوق ويتضمن جميع المشكلات والقضايا التي تواجهها الدولة.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بدمج كل المخلي سبيلهم في المجتمع وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، ويسجل ذلك في تاريخ الدولة المصرية ويلزمها بتنفيذه في السنوات المقبلة، موضحا أن الدولة لا تأخذ موقفا من أبنائها، وتفتح لهم ذراعيها وتخلق لهم مناخا رائعا يتمكنون فيه من خدمة بلادنا ويحول دون وقوعهم مرة أخرى في براثن أصحاب مخططات الشر المتربصة بالوطن والدولة المصرية.