غدر الصحاب.. قصة مقتل تاجر على يد صديقه لسرقة 5 آلاف جنيه بالشرقية

داخل شقة سكنية جلس الصديقان، «زكريا فرحات عبداللطيف» و«عبدالله صابر عبد الله»، كعادتهما يتبادلان الحديث، حول عملهما في تجارة الماشية، وأخبار أسرتيهما، إلا أن الثاني أعد سيناريو للتخلص من الأول للاستيلاء على ما بحوزته من مال.

وبعد مرور الوقت، توجها إلى النوم وانتظر الصديق الخائن حتى استغرق صديقه في النوم واقترب نحوه بخطوات بطيئة، وما إن اقترب منه أحكم قبضتيه حول عنقه، وعندما حاول مقاومته ضربه بآلة حادة على رأسه ما أدى لوفاته، وسارع بسرقة مبلغ مالي وهاتفه المحمول، وادعي تعرض صديقه لحادث إلا أنه سقط في قبضة رجال الشرطة، وأحيل إلى محكمة جنايات الزقازيق التي عقدت أول جلسات محاكمته أمس.

المتهم كانت تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه

«حسبي الله ونعم الوكيل، حرمنا منه، ويتّم عياله الثلاثة»، بتلك الكلمات بدأ فرحات عبد اللطيف مقيم في مركز الحسينية، والد المجني عليه، حديثه لـ «الوطن»، مشيرا إلى أن المتهم كانت تربطه علاقة صداقة بابنه منذ عدة سنوات، وكانا يعملان سويا في تجارة الماشية.

وتابع: «مصدقتش إنه ممكن يقتل ابني، ويغدر بيه، كان بيياكل معاه في طبق واحد» وأكمل، الأب باكيا: «قتله بدم بارد، وحاول إيهامنا بوفاته في حادث، تلقينا من المتهم اتصال تليفوني أبلغنا بإصابة ابني في حادث ولم نشك في حديثه، وذهبنا لإحضار الجثة، وفي بلاغ المستشفى وافقنا على أقوال المتهم التي أدلى بها، على أنه تعرض لحادث».

رجال الشرطة شكوا في المتهم

وأردف: «رجال الشرطة شكوا في المتهم، خاصة في ظل وجود خدوش في وجهه، بالإضافة إلى أن تقرير المستشفى أفاد بتعرضه للخنق، فألقت الشرطة القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، بهدف سرقته بسبب مروره بأزمة مالية، وأرشد عن المسروقات في منزله.

وكان المحامي العام أحال المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث قام بالضغط على عنقه، وعندما حاول الضحية المقاومة بادر المتهم بضربه باستخدام أداة حادة، وعاود التعدي عليها بالضغط على رقبته حتى توفي، وتبين أن المتهم سرق 5700 جنيه، وهاتف محمول، مملوكين للمجني عليه وهاتف محمول.