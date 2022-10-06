حبس أب ونجله بتهمة قتل شقيقه بسبب الميراث في الشرقية

قررت نيابة فاقوس، حبس أب وابنه في واقعة مقتل شقيق الأول، وإصابة اثنين من أبنائه، في مشاجرة بسبب الخلاف على الميراث 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أمن الشرقية يتلقى بلاغا حول مشاجرة

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة فاقوس بوقوع مشاجرة بقرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع «مجدي. ك. ع» 72 سنة، متأثرا بطعن نافذ أودى بحياته، وإصابة أبنائه أشرف 34 سنة، وأحمد 29 سنة، بجروح قطعية.

وقوع المشاجرة بسبب الميراث

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة فاقوس لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه وابنيه، وشقيق الأول وأبنائه، بسبب الخلاف على ميراث عبارة عن منزل العائلة.

تم تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثة والمصابان إلى مستشفى القرين العام، وجرى خروج المصابان عقب تلقى العلاج بينما، والتحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.

وقررت النيابة، حبس أب وابنه بتهمة قتل شقيقه وإصابة ابنيه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

عقوبة القتل في المشاجرة

وفي السياق نفسه قال المحامي أحمد يسري شريعة هناك فرق بين الجنحة والجنايه، فوقائع القتل التي تحدث في حالة المشاجرات طبقا للقيد والوصف تكون ضرب أفضى إلى موت، وتنظر أمام محاكم الجنايات، وعقوبتها السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولاتزيد عن 7 سنوات، ولا يجوز التنازل فيها طبقا للقانون، لأنها جريمة وقعت في حق المجتمع نفسه.

وذكر أن هناك قضايا أمام محاكم الجنايات، تكون عقوبتها السجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، وكل عقوبة حسب القيد والوصف والجريمة المرتكبة، أما قضايا الجنح يجوز التنازل والتصالح فيها.