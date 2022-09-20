السجن 6 سنوات لـ4 أشخاص حاولوا قتل رضيع في الشرقية.. بينهم الأم والجدة

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، حكما ضد سيدة وخالها ووالدتها وآخر، بالسجن 6 سنوات لكل شخص منهم، لمشاركتهم جميعا في محاولة الشروع في قتل طفل رضيع، ولدته المتهمة الأولى من علاقة محرمة، إذ سعوا للتخلص منه لإخفاء الفضيحة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علی عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

محاولة قتل الرضيع

تحمل القضية رقم 12295 لسنة 2022، جنايات الحسينية، حيث تعود أحداثها إلى يوم 17 أبريل الماضي، عندما تم القبض على 4 متهمين شاركوا في الشروع في قتل طفل رضيع، جاء بطريقة غير شرعية، وكانت النيابة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق بالتهمة الموجهة اليهم.

وأفادت التحريات، بأن المتهمين المقيمين بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص من الطفل بقتله، لإخفاء فضيحة ابنتهم، بأن تركوه في منطقة خالية من المارة، بقصد إزهاق روحه والتخلص منه، إلا أن أحد المواطنين مر صدفة وسمع صراخ الطفل، وعثر عليه وأبلغ الجهات المختصة، وتم تسليم الطفل.

الأم تعترف بحملها سفاحا

اعترفت أم الرضيع، أمام النيابة، بأنها حملت سفاحا، وقررت بمساعدة والدتها وخالها وشخص آخر، التخلص من الطفل، فتركوه في مكان لا يمر منه مواطنين، بقصد التخلص منه لإخفاء الفضيحة.

وكانت المتهمة بالشروع في قتل رضيعها، الذي جاء الدنيا عن طريق الحمل سفاحا، أنها كانت تحب شخص يقيم في نفس المنطقة التي تقيم بها، في نطاق قرية الأخيوة بمركز الحسينية في الشرقية، وعلاقتهما كانت قبل زواجها.

وأضافت أنها أعادت العلاقة المحرمة بينهما بسبب سفر زوجها، وعندما أخبرت الشخص الذي حملت منه سفاحا بالورطة وحملها منه، اتفقا على التخلص من الطفل، وساعدهما خالها وجدة الرضيع.