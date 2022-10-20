«جنايات دمياط» تقضي بسجن المتهمين بقتل مصطفى سراج 15 عاما

أصدرت محكمة جنايات دمياط، حكمًا بحبس 3 أشخاص 15 عامًا، لقيامهما بقتل المجني عليه مصطفى سراج طالب بكلية التجارة جامعة دمياط، عمدًا مع سبق الإصرار؛ إذ عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك مادة «الجازولين».

صدر الحكم من هيئة المحكمة، برئاسة المستشار جابر عبد الحميد خليل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على موسي أحمد ووضاح محمد عبد السلام، وبحضور طارق ليلة وكيل النيابة وبأمانة سر حسين عبد الرحمن وصلاح الإمام والأمير مراد.

تعود أحداث القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما أقدم كل من أدهم موسى 17 عاما، المتهم الرئيسي في القضية، ومعتز شروش 17 عامًا المتهم الثاني ومحمود شنشن 22 عامًا المتهم الثالث، على قتل الضحية مصطفى سراج.

المتهمين أشعلوا النيران في المجني عليه

وتبين أن الجناة بعد أن أيقنوا تواجده بمسكنه، تسلل أحدهم إلى المسكن ومكث الآخران يرقبان الحالة ويشدان من أزره، فسكب المتسلل الجازولين بالمسكن وأشعله فانتفض المجنى عليه وآخر كان برفقته، وحاولا ضبطه، فسكب المتهم على المجني عليه الجازولين وأشعل النيران بجسده قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

محاولة المتهمين قتل صديق المجني عليه

وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخريين، هما أن المتهمين في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل صاحب المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بذات الكيفية، وقد خاب أثر جريمتهم لتمكن المذكور من إخماد النيران، فضلًا عن وضعهم النار عمدًا في المسكن، وارتكابهم جرائم أخرى.