نظر تجديد حبس 3 متهمين في قضية مصطفى سراج 10 أبريل

قال مصدر أمني إنّ المتهمين الثلاثة في قضية مصطفى سراج، الذي توفي متأثرا بحروقه يوم 10 أبريل المقبل، سيتم عرضهم على قاضي المعارضات في محكمة كفر سعد الجزئية بمحافظة دمياط، التابعة لمدينة دمياط الجديدة بدائرة كفر سعد.

وأكد المصدر أنّه لأول مرة سيتم مواجهة المتهمين الثلاثة ببعضهم البعض، حيث جرى القبض على كل متهم على حدة، وعرض كل منهم على النيابة العامة على حدة، مضيفا أنّ المتهم الأول وهو «أدهم م»، 17 عاما، المتهم الرئيسي في القضية، و«معتز ش»، 17 عاما، المتهم الثاني في القضية، حيث توجه مع المتهم الأول لشراء بنزين وتعبئته في زجاجة بلاستيكية، وظل ينتظر المتهم الأول على سلم العمارة السكنية التي شهدت الواقعة، بينما المتهم الثالث «محمود ش»، 22 عاما، ظل يراقب الأوضاع أمام العمارة السكنية ولم يدخل باب العمارة.

لا قرار بتمثيل الجريمة

وحتى الآن لم يصدر قرار من النيابة العامة بشأن المتهمين بتمثيل الجريمة، وتوقع المصدر الأمني عدم تمثيل الجريمة رغم بشاعتها، حيث بدأت الواقعة بمشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي ثم تطورت إلى سكب البنزين وإشعال النار في المجني عليه.

وشهدت مدينة دمياط الجديدة حادثا بشعا فجر الجمعة الماضي، عندما أقدم مراهق على سكب البنزين على طالب بكلية التجارة بجامعة دمياط يدعى مصطفى سراج، وأشعل النار به، ما تسبب في حدوث حروق من الدرجة الأولى وصلت نسبتها إلى 95%، أسفرت عن وفاته.

وأكد المتهم الرئيسي في القضية أنّ الدافع وراء الواقعة معاكسة المجني عليه شقيقته، وأكدت تحريات الأمن أنّ سبب وفاة مصطفى سراج محترقا هو معاكسة شقيقة المتهم.

مطالب بالقصاص العادل

وطالبت أسرة وأصدقاء مصطفى سراج بالقصاص العادل وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، كما اتشحت كلية التجارة بجامعة دمياط بالسواد، حيث ارتدى الطلاب والطالبات ملابس سوداء ووقفوا دقيقة حدادا وقرأوا الفاتحة على روح الضحية.