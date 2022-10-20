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عاجل.. النواب اللبنانيون يصوتون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

كتب:

محمد علي حسن
10:27 ص | الخميس 20 أكتوبر 2022
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

عقدت منذ قليل، الجلسة الثالة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، حيث حضر 110 نواب إلى مقر البرلمان، فيما اعتذرت النائبة سينتيا زرازير عن عدم الحضور، وفقا لـ«سكاي نيوز».

وكان البرلمان اللبناني، قد أجل يوم الخميس الماضي، انتخاب رئيس جديد للبلاد، إلى جلسة اليوم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ يؤشر فشل البرلمان في التوافق على مرشح حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتا طويلا، وهو ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة.

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