مستشار الرئاسة اللبنانية: الأحزاب لن تُمثل في الحكومة الجديدة

قال المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية، رفيق شلال، إن الساعات الأخيرة شهدت العديد من الاتصالات من أجل تسمية اسم سعد الحريري، رئيسًا للوزراء، موضحًا أن "الحريري" نال أصوات نصف أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى خمس أعضاء.

وأضاف "شلال"، في مداخلة مع قناة "Extra News" الفضائية، الخميس، أن رئيس الوزراء المكلف أعلن أنه يريد حكومة اختصاصيين، من غير الحزبيين، وهذا يعني أن الأحزاب لن تتمثل في الحكومة، موضحًا أن مسألة توفيقه في اختيار شخصيات غير حزبية أمر يعتمد عليه، ويعتبر تحديًا أمامه، لأن الكتل النيابية منقسمة حول ذلك، وبعض الكتل تؤيد وجود حكومة اختصاصيين من الحزبيين.

وتابع المستشار الإعلامي للرئاسة اللبنانية، أنه وفقًا للدستور اللبناني يجب أن تُشكل الحكومة بالتوافق بين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وإذا رأي رئيس الحكومة أن التشكيل الجديد يمكن أن يحقق المهمات الموكلة لهم، سيوافق عليها.

وكشف، أن الرئيس اللبناني ميشال عون، لا يطل شيئا لنفسه، ولكنه يريد أن تُمثل الحكومة كل أطياف المجتمع، لتكون قادرة على العمل ومنعًا لتعريضها للفشل، لافتًا إلى أن الانتفاضة الشعبية التي حدثت منذ عام تقريبًا أثرت في لبنان، والمرحلة المقبلة ستشهد تصحيح الخلل الذي حدث في الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان لا يسمح بمزيد من الترف السياسي، لذلك يجب على الحكومة الجديدة الاستفادة من الدروس السابقة، وإذا تعاون رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يمكن أن يحققا الكثير في مكافحة الفساد.

وانتهت الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة اللبنانية بحصول سعد الحريري على الأكثرية المطلوبة من الأصوات التي تسمح له ببدء عملية التأليف.

وسُمي "الحريري" في الاستشارات النيابية الملزمة، اليوم، في قصر بعبدا، لتشكيل الحكومة المقبلة بمجموع أصوات بلغ 65 نائبًا مقابل 53 نائبًا لم يسموا أحدًا.

يُذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب نال 69 صوتًا في الاستشارات الماضية.