في ذكرى مولدها.. ليلى فوزي «فرجينيا» السينما المصرية.. «فيديو»

اليوم هو ذكرى ميلاد جميلة الجميلات، الفنانة الكبيرة ليلى فوزي، التي استطاعت أن تخطف قلوب المشاهدين بأدائها التمثيلي المميز والتنوع في أدوارها الفنية، حيث وُلدت في 20 أكتوبر عام 1918، لأب مصري وأم من أصل تركي، كان والدها يعمل تاجر أقمشة ويمتلك محالا في القاهرة والإسكندرية وإسطنبول وبيروت.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا، حيث بدأت حياتها الفنية بالمشاركة في فيلم علي بابا والأربعين حرامي، الذي يعد أول الأفلام التي برزت من خلالها، إذ قدمت دور مرجانة مع الراحلين علي الكسار وإسماعيل ياسين.

ظهور بشكل لافت

وظهرت بشكل لافت بعدها في فيلم الناصر صلاح الدين، أمام الفنان أحمد مظهر وصلاح ذو الفقار ونادية لطفي، تحت اسم فيرجينيا جميلة الجميلات.

وتعد ليلى فوزي من أجمل الوجوه التي عرفتها السينما المصري وإحدى فنانات زمن الفن الجميل، وقدمت أدوار عديدة في الدراما التلفزيونية من بينها «من الذي لا يحب فاطمة، بوابة الحلواني، وهوانم جاردن سيتي».

جوائز عديدة

نالت ليلى فوزي العديد من الجوائز عن أعمالها الفنية، فكانت البداية مع جائزة جمعية كتاب ونقاد السينما عن دورها في فيلم ضربة شمس عام 1980، وفي عام 2004 تم تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثامنة والعشرين، والذي كان الأقرب لقلبها بحسب تصريحات سابقة لها، ورحلت في الثاني عشر من يناير عام 2005.