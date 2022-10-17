«صباح الخير يا مصر» يحيي ذكرى وفاة يوسف وهبي.. عمل فراشا لدخول عالم الفن

في مثل هذا اليوم، رحل الفنان يوسف وهبي، أحد عمالقة الجيل الذهبي وعميد المسرح العربي، بعدما قدم العديد من الأعمال التي ظلت محفورة في ذاكرة السينما المصرية والعربية، بسبب ما تحمله من إبداع كبير وفريد لم يتكرر إلى الآن.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا عن الفنان الراحل، تضمن الكثير من المعلومات المهمة عن حياته ومسيرته.

مولد سويف وهبي على شاطئ البحر

أعطى يوسف وهبي، للفن الكثيرَ من الأعمال في كل مجالاته، تمثيل وتأليف وإنتاج وإخراج مسرحي وسينمائي، وقضى عمره عاشقا للفن إلى آخر لحظات حياته.

ووُلد عميد المسرح العربي، في الرابع عشر من يوليو عام 1898م، في مدينة الفيوم على شاطئ بحر يوسف، فسماه والده عبد الله باشا وهبي باسم يوسف.

الانتماء لعائلة من أعيان الفيوم

كان والد الفنان يوسف وهبي، يعمل مفتش ري بالفيوم، وأسماه بذلك الإسم، تيمنا باسم سيدنا يوسف الصديق، وكان ينتمي لعائلة من أعيان الفيوم، ما زالت آثارها بالمحافظة إلى الآن، ومن هذه الآثار، مسجد عبد الله بك أحد أكبر المساجد بالفيوم.

عمل فراشا لمسرح في إيطاليا

دفع عشق يوسف وهبي للفن، إلى الهروب من أهله والسفر في سن المراهقة إلى إيطاليا، مع صديقه محمد كريم، الذي أراد هو الآخر دراسة الإخراج، فاتفقا على مغادرة القاهرة ليحققا أحلامهما، واضطر للعمل في مهن توفر له قوت يومه في إيطاليا، فعمل جرسون ثم فراشا في المسرح الذي كان يعمل فيه الممثل الإيطاليا توني بين، فتتلمذ على يده وعرف تقاليد المسرح، ونقلها إلى مصر، عندما عاد إليها عام 1921 بعد وفاة والده.