مدبولي يشهد بروتوكول استبدال قوقعة الأذن الإلكترونية لغير القادرين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بشأن إجراء عمليات استبدال الأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونيـة، والتي تستهدف الأطفال والفئات مـن غير القادرين؛ من أجل تمكينهم من الانخراط في المجتمع.

وحضر توقيع الاتفاقية كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووقع الاتفاقية الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

وعقب التوقيع، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنَّ توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، والشركة المصرية للاتصالات، التي تعد المُشغل الوطني للاتصالات بالدولة، بفضل ما تمتلكه من قاعدة عريضة من جمهور العملاء، وفي ضوء اهتمامها بواقع المجتمع المصري، إذ تبذل الشركة جهودا كبيرة ونشاطات عديدة للاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية؛ سـواء مـن خلال ما تقدمه مـن خدمات اتصالات متطورة، أو من خلال القيام بمسئوليتها المجتمعية على نحو رائد.

واستكمل المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات توضيح دور الشركة في هذه الاتفاقية، موضحًا أنَّ العقود والاتفاقيات المنظمـة لهذه الشراكات تعد مـن أفضل الوسائل التي يمكن اللجوء إليهـا لتحقيق التكامـل والتعاون لتخفيف آثار المشكلات الرئيسية لمجتمعنا، لذا فقد قرر مـجلـس إدارة الشـركة المساهمة في عمليات استبدال لقوقعة الأذن لعـدد مـن الأطفـال الحاصلين علـى موافقـة اللجان المختصة بـالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لزراعة قوقعة الأذن.

تمويل ودعم مالي

كما أشار العضو المنتدب إلى أن الشركة ستقدم التمويل والدعم المالي المنصوص عليـه فـي هـذه الاتفاقيـة، وذلك استكمالاً واستمراراً لـدور الشركة المصرية للاتصالات في دعـم محور الصحة، على أن يقوم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية باستخدام هذه المبالغ المالية في استبدال الأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونيـة والتـي تستهدف الأطفال والفئـات مـن غيـر القـادرين على تحمـل تكلفـة هـذه السماعات.

من جهته، أشار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية له دور محوري في النهوض بالنظـام الصحي في مصر؛ إذ يتولى المجلس الأعلى الإشراف على منظومة تقديم الخدمات الصحية، فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية، التابعة لكليات الطب الحكومية منهـا وكذلك الخاصـة والأهلية، ويحرص الطرفان على التعاون فيما بينهما مـن أجـل استبدال الأجزاء الخارجية لقوقعـة الأذن الإلكترونية ويشار إليها بـ«المبادرة».

التأهيل بعد العملية

وحول دور المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار أنَّه، بموجب هذه الاتفاقية، يستخدم المجلس الأعلى المساهمة التي ستقدمها الشركة في عمليات الاستبدال لقوقعة الأذن الخاصة بالأطفال، وكذلك التأهيل فيمـا بعـد العملية، كمـا يلتزم المجلس الأعلى بتحمل التكاليف الإضافية لعلاج الحالات المرضية مـن الأطفـال فـي حالة تجاوز المبالغ المنصرفة عن المبلغ المحدد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار: يلتـزم المجلس الأعلى بالقيام بعمـل الممارسات المطلوبـة لشراء الأجـزاء لقوقعـة الأذن الإلكترونية لعمليات استبدال قوقعـة الأذن التي لا تعمل بكفـاءة، من خلال الهيئة المصرية للشراء الموحد، وتسليمها للمستشفيات للبدء في تنفيذ العمليات، ومتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة، وفقا للقوانين المنظمة والسارية فـي هـذا الشأن، مضيفا أنَّ المجلس الأعلى سيتولى سيقوم بالإشراف الكامل علـى مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية التي تضمن نجاح المبادرة وعلاج الفئات المستهدفة على النحو الأمثل والمطلوب للعمليات قوقعة الأذن؛ سـواء الصيانة أو الاستبدال.