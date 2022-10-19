«مدبولي» يصدر قرارا بتعين «سلامة داود» رئيسا لجامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتعيين الدكتور سلامة داود، رئيسا لجامعة الأزهر لمدة 4 سنوات، حيث أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارا في 11 أغسطس الماضي، بتكليف الدكتور سلامة داود، العميد السابق لكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لتأدية مهام رئيس جامعة الأزهر.

من هو سلامة داود رئيس جامعة الأزهر؟

وتدرج رئيس جامعة الأزهر الجديد في التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على ليسانس اللغة العربية جامعة الأزهر، وكان من المتفوقين، وعين معيدًا بقسم البلاغة والنقد عام 1989م، وحصل على درجة التخصص (الماجستير) في قسم البلاغة والنقد، وعين مدرسًا مساعدًا بقسم البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 1993م، ثم استكمل مشوار البحث العلمي وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) فعين مدرسًا بذات القسم والكلية علم 1998م، ثم رقي إلى أستاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود 2002م.

جامعة الأزهر

وعمل رئيس جامعة الأزهر بوظيفة أستاذ مشارك في جامعة أم القرى بفرع القُنْفُذَة من 2003- 2014م، وأستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود عام 2015م، وتولى منصب وكيل كلية اللغة العربية بإيتاي البارود لشؤون التعليم والطلاب في 2016م، وعميدًا لذات الكلية في عام 2019م.

لجان تطوير مناهج الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف

وشغل الدكتور سلامة داود عضوية عدد من اللجان، منها: «تطوير مناهج الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وإعداد كتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها المعتمدة من فضيلة شيخ الأزهر لمركز تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، والخطط والمناهج بجامعة الأزهر، وإعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الإجازة العالية، وإعداد الخطة الدراسية لقسم البلاغة لطلاب الدراسات العليا».

كما نشر الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر عددًا من الكتب والمؤلفات بدور النشر المحلية والعربية، وله العديد من البحوث بالمجلات العلمية المحكمة، وأشرف على العديد من الرسائل العلمية «ماجستير ودكتوراه» داخل جامعة الأزهر وخارجها، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.