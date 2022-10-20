رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة «مدبولي»

كتب:

محمد مجدي
10:40 ص | الخميس 20 أكتوبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

افتتاح مشروع كايرو بايك

وكان رئيس مجلس الوزراء، افتتح قبل قليل مشروع «كايرو بايك» في محافظة القاهرة، من ميدان التحرير، يرافقه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين.

ومن المُقرر، أن يتحدث مدبولي خلال الاجتماع مع المسؤولين عن تطورات عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الدولة، مثل افتتاح مشروع الرمال السوداء بكفر الشيخ، واستعدادات تنظيم المؤتمر الاقتصادي، المقرر انطلاقه الأحد المقبل.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..

اقرأ المزيد:

«مدبولي» يصدر قرارا بتعيين «سلامة داود» رئيسا لجامعة الأزهر

مدبولي يتابع خطة تطوير الهيئة العربية للتصنيع وموقف المشروعات القومية

مدبولي يستعرض تطورات مبادرة «صنايعية مصر» للحفاظ على الحرف التراثية

مدبولي يشكر سفير البحرين على جهوده لتعزيز علاقات القاهرة والمنامة خلال فترة عمله
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.