بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة «مدبولي»

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

افتتاح مشروع كايرو بايك

وكان رئيس مجلس الوزراء، افتتح قبل قليل مشروع «كايرو بايك» في محافظة القاهرة، من ميدان التحرير، يرافقه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين.

ومن المُقرر، أن يتحدث مدبولي خلال الاجتماع مع المسؤولين عن تطورات عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الدولة، مثل افتتاح مشروع الرمال السوداء بكفر الشيخ، واستعدادات تنظيم المؤتمر الاقتصادي، المقرر انطلاقه الأحد المقبل.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..