دفاع الزمالك في ورطة قبل السوبر أمام الأهلي بسبب الونش وعبد المجيد

أصبح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في ورطة بسبب الغيابات المنتظرة لخط دفاع الفريق الأبيض، خلال مباراة السوبر المصري ضد الأهلي، المقرر إقامتها على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

وتأكد غياب حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك عن مباراة السوبر، بسبب تواجده في قائمة المنتخب الأولمبي، الذي يستعد لمواجهة مضيفه إيسواتيني في المباراة المحدد لها الأحد المقبل، بينما تقام مباراة الإياب يوم 30 أكتوبر الجاري بالإسكندرية، ويتأهل الفائز منها بمجموع المباراتين لمواجهة الفائز من سيراليون وزامبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة للبطولة القارية، المؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

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