رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

مصدر يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لعودة «بن شرقي» في يناير

كتب:

نانسي علي
01:15 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
بن شرقي

بن شرقي

ارتبط اسم أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، بالعودة إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، المقرر لها شهر يناير المقبل، بعد رحيله مجانًا في الميركاتو الصيفي المنقضي.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، حقيقة مفاوضات إدارة القلعة البيضاء مع اللاعب المغربي للعودة إلى صفوف الفارس الأبيض في الميركاتو الصيفي، مؤكّدًا أنَّه لا يوجد أي مفاوضات من قريب أو بعيد لعودة اللاعب في الوقت الحالي.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اقرأ المزيد:

مصدر: كهربا يدفع غرامة الزمالك خلال أسبوع ويقترب من خوض السوبر المصري

مرتضى منصور: لم أحضر مؤتمر صفقات الزمالك حتى لا أسرق الأضواء

الزمالك يعلن رسميا تجديد عقد محمد أشرف روقا

«عقوبات لمخالفة التعليمات».. رسائل فيريرا للاعبي الزمالك قبل انطلاق الدوري
بقلم نانسي علي