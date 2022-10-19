مصدر يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لعودة «بن شرقي» في يناير

ارتبط اسم أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، بالعودة إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، المقرر لها شهر يناير المقبل، بعد رحيله مجانًا في الميركاتو الصيفي المنقضي.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، حقيقة مفاوضات إدارة القلعة البيضاء مع اللاعب المغربي للعودة إلى صفوف الفارس الأبيض في الميركاتو الصيفي، مؤكّدًا أنَّه لا يوجد أي مفاوضات من قريب أو بعيد لعودة اللاعب في الوقت الحالي.

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