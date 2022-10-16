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«عقوبات لمخالفة التعليمات».. رسائل فيريرا للاعبي الزمالك قبل انطلاق الدوري

كتب:

محمود فؤاد
12:13 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
الزمالك

الزمالك

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين، خلال الساعات القليلة الماضية، استعدادا لمواجهة سموحة في أولى مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، مع سموحة السكندري، الأربعاء المقبل، باستاد «المقاولون العرب».

وطالب «فيريرا» اللاعبين بغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، والتركيز فقط على مباريات بطولة الدوري.

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