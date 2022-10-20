توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار على الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار، خلال توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مع استمرار تكاثر السحب على مناطق من وسط سيناء وجبال البحر الأحمر.

وأكّدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها، أنّه سيسود طقس معتدل الحرارة، خلال ساعات النهار، لطيف مع بداية ساعات المساء، مائل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة، وحتى الصباح الباكر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 20-10-2022

ويسود غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، ومحافظات والوجه البحري وحتى شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد نهارًا، لطيف مع أول الليل، مائل للبرودة في آخره، مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل والوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم السبت 21-10-2022

يتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة، كما يسود طقس معتدل نهار ومائل للبرودة ليلًا على الأنحاء كافة.

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأحد 23-10-2022

سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وذلك على فترات متقطعة.

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.