سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-10-2022 في مصر

بعد الانخفاض الكبير في أسعار العمرة، يسعى العديد من المصريين للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، خاصة بعد تسهيل عمليات التقديم من خلال منصة «نسك» السعودية، لذلك تتزايد عمليات البحث اليومية عن سعر العملة السعودية الريال السعودي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

وتستعرض «الوطن»، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 20 أكتوبر في مختلف البنوك المصرية والتي جاءت كالتالي:

- بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

- وبلغ سعره بالمصرف المتحد نحو 5.06 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.

- ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري إلى 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

- وبلغ سعره داخل بنك الإسكندرية نحو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

- سجلت العملة السعودية اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي نحو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

- فيما بلغ سعر الريال السعودي اليوم الخميس في مصرف أبو ظبي الإسلامي 5.23 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

- كما سجل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس اليوم 5.20 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

- سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، بلغ نحو5.21 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع، وذلك وفق المواقع الرسمية لكل بنك.