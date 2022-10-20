«الأرصاد»: التيار النفاث يضرب عدة مناطق ويزيد فرص سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تختلف بين فترات النهار والليل، حيث نشعر بأجواء مائلة للحرارة ودافئة نهارا، مقابل أجواء مائلة للبرودة في الليل، موضحة أنّ أغلب الكتل الهوائية التي تؤثر علينا شمالية قادمة من على البحر المتوسط، تؤثر على أغلب مناطق الجمهورية، عدا المناطق الجنوبية التي تتأثر بكتل هوائية قادمة من البحر الأحمر، مع وجود التيار النفاث الذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على محافظات شمال ووسط الصعيد، وبعض المناطق من سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية لمياء حمدين، أنّه مع وجود التيار النفاث سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار، التي بدأت خلال ساعات الصباح على بعض المناطق من أسيوط وسوهاج، وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد.

التيار النفاث

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «أيضا ستستمر فرص سقوط الأمطار، وسيكون اليوم أقل من أمس على المناطق الساحلية، وستكون أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وأغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري».

استقرار الأحوال الجوية

وأكدت غانم: «فيما عدا ذلك، باقي مناطق الجمهورية ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية، فيها أجواء خريفية مستقرة خلال فترات النهار، طقس فترة النهار يمكن وصفه بأنّه مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية وحار على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات الليل».