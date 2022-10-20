ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة تسبب في مصرع وإصابة 3 بالعبور

أمرت جهات التحقيق في مدينة العبور بمحافظة القليوبية بندب المعمل والأدلة الجنائية، لفحص حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة المجد في العبور الجديدة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

وطلبت جهات التحقيق تقدير الخسائر وتحديد سبب الحريق، والذي يرجح أنه ماس كهربائي، فضلا عن الاستعلام عن حالة المصابين، والتصريح بدفن جثة حالة الوفاة.

المعاينة الأولية لحريق مدينة العبور

وتبين من المعاينة الأولية للحادث، أن الحريق اندلع بشقة في الدور السادس من عمارة رقم 214 بشارع الفلدرات بحي المجد بالعبور الجديدة، ما أسفر عن إصابة شخصين ووفاة آخر، وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى السلام بالقاهرة.

السيطرة على الحريق

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق السادس بحى المجد بالعبور الجديدة ووجود حالة وفاة وإصابات اثنين تم نقلهما إلى المستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة واخماده ونقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحُرر محضر، وتولت الجهات المعنية التحقيق.